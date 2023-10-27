Kötü haber uzaydan geldi: Everest'in 3 katı büyüklüğünde ve Dünya'ya doğru geliyor
Bilim insanları 'şeytan' olarak adlandırılan bir kuyruklu yıldızın gökyüzünde aniden 'patlamalar' yaşadığı ve Dünya'ya doğru hızla ilerlediği konusunda uyarıda bulundu.
Bilim insanları, 'şeytan' olarak anlandırdıkları ve tahmini çapının 29 kilometre olduğu düşünülen bir kuyruklu yıldızın yeni bir patlamaya maruz kalacağını açıkladı. Bilim insanları ise çıplak gözle dahi görülmesi beklenen bu çarpmanın, gelecek sene Dünya'nın en yakın noktasına ulaştığında büyük bir 'manzara' yaratması beklediklerine dikkat çekti.
12P/Pons-Brooks ya da kısaca 12P ismi verilen kuyruklu yıldıza 'şeytan' lakabını, yıldızın boynuzlarının şeytan boynuzlarına benzediği için koyulduğu belirtiliyor.
Gökbilimciler yakın zamanda şeytan kuyruklu yıldızında dört ay içinde ikinci kez patlama yaşandığını tespit etti. Şehir büyüklüğündeki gök cisminin çekirdeği kriyomagma olarak bilinen buz, toz ve gaz karışımıyla olduğu ve merkezinde koma olarak bilinen ve son patlamadan sonra normalden daha parlak bir şekilde parlamaya başlayan bir gaz bulutu ile çevrili olduğu belirtiliyor.
Bilim insanları ayrıca kuyruklu yıldızın alışılmadık şeklinin ona Yıldız Savaşları'ndaki Millennium Falcon uzay gemisine garip bir benzerlik kazandırdığını da belirttiler.