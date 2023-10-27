Kötü haber uzaydan geldi: Everest'in 3 katı büyüklüğünde ve Dünya'ya doğru geliyor

Gökbilimciler yakın zamanda şeytan kuyruklu yıldızında dört ay içinde ikinci kez patlama yaşandığını tespit etti. Şehir büyüklüğündeki gök cisminin çekirdeği kriyomagma olarak bilinen buz, toz ve gaz karışımıyla olduğu ve merkezinde koma olarak bilinen ve son patlamadan sonra normalden daha parlak bir şekilde parlamaya başlayan bir gaz bulutu ile çevrili olduğu belirtiliyor.