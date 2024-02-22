Kurye robotlar işe başladı
Uber Eats, Japonya’daki yemek siparişlerinin bir kısmını robotlar aracılığıyla ulaştırmaya başladı.
Japonya’da Mitsubishi Electric ve Cartken firmalarıyla kapsamlı bir iş birliğine imzasını atan Uber, Uber Eats üzerinden verilen siparişler robotlar aracılığıyla müşterilere ulaştırmaya başladı.
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Model C adı verilen bu ulaştırma robotu, kaldırımlar üzerinde gitmek için özel olarak tasarlandı. Saatte 5.3 km hızla gidebilen robotun, oldukça ağır yükleri zorlanmadan götürebildiği belirtiliyor.
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Robot ayrıca çevreyi kontrol ederek yönünü bulmasını sağlayacak özel sensörlerle donatılıp, zamanla etrafını tanımasını sağlayacak bir kamera yazılımına da sahip.
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Ayrıca Cartken çalışanları robotları zaman zaman kontrol edip, herhangi bir müdahale gerektiği zaman anında devriye girecek.
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