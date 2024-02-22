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Kurye robotlar işe başladı

Uber Eats, Japonya’daki yemek siparişlerinin bir kısmını robotlar aracılığıyla ulaştırmaya başladı.

Kurye robotlar işe başladı - Resim: 1

Japonya’da Mitsubishi Electric ve Cartken firmalarıyla kapsamlı bir iş birliğine imzasını atan Uber, Uber Eats üzerinden verilen siparişler robotlar aracılığıyla müşterilere ulaştırmaya başladı.

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Kurye robotlar işe başladı - Resim: 2

Model C adı verilen bu ulaştırma robotu, kaldırımlar üzerinde gitmek için özel olarak tasarlandı. Saatte 5.3 km hızla gidebilen robotun, oldukça ağır yükleri zorlanmadan götürebildiği belirtiliyor.

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Kurye robotlar işe başladı - Resim: 3

Robot ayrıca çevreyi kontrol ederek yönünü bulmasını sağlayacak özel sensörlerle donatılıp, zamanla etrafını tanımasını sağlayacak bir kamera yazılımına da sahip.

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Kurye robotlar işe başladı - Resim: 4

Ayrıca Cartken çalışanları robotları zaman zaman kontrol edip, herhangi bir müdahale gerektiği zaman anında devriye girecek.

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