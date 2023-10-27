Liseli mucitler deniz suyundan içme suyu elde etti! TÜBİTAK ödül verdi

'SIFIR ATIK PROJESİNİN DEVAMI NİTELİĞİNDE'

Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Esra Türkmen, projenin deniz suyundan içilebilir su elde etmek üzerine kurulu olduğunu söyledi. Türkmen, "Bu sistemle bizim hesaplamalarımıza göre, saniyede 12,43 litre su üretebilmekteyiz. Dünyada aslında birçok farklı yöntem var. Ama bizim sistemimizin diğerlerinden en önemli farkı; kurum maliyeti sonrasında hiçbir maliyetinin olmaması, sıfır maliyetle su üretmeye devam etmesidir. 1 litre su, 0,25 sente mal oluyor' dedi. Tasarımın çizimsel olarak sunulduğunu ve henüz fiziki olarak hayata geçmediğini kaydeden Türkmen, kurulumun tamamlanması sonucunda projenin hayatın her alanında kullanılabileceğini belirti. Türkmen, "Deniz suyundan buharlaştırdığımız kalan suyu tekrar yer altında soğutarak, yine hiçbir enerji harcamadan tekrar denize gönderiyoruz. Deniz ekosistemini de bozmuyoruz. Zaten projemizin diğer yöntemlerden bir diğer farkı da doğa dostu olması, ekosisteme hiçbir zarar vermemesi ve karbon ayak izinin sıfır olmasıdır. Bu bağlamda projemiz Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık' projesinin de bir devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Eğer projemiz desteklenirse, sadece ülkemizin değil; tüm insanlığın su sorunu ilelebet çözülmüş olacaktır" diye konuştu.