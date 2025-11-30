Liseliler kendi yaptıkları robotla Dünya Şampiyonu oldu

Öğrencilerin kendilerini her geçen gün daha fazla geliştirerek büyük adımlar atmak istediklerini söyleyen Hasanoğlu, “Çalışmalarımızı ağırlıklı olarak proje temelli yürütüyoruz. TEKNOFEST, TÜBİTAK, Erasmus ve uluslararası yarışmalara düzenli olarak katılıyoruz. Bu yıl da Fibonacci yarışmasına yoğun bir hazırlık süreciyle dahil olduk. Öğrencilerimiz üç farklı kategoride yarıştı. Robot yarışmasında, MBot futbol robot kategorisinde dünya şampiyonu olduk. Mavi kategoride, rip akıntılarını tespit eden dron projemizle dünya ikinciliği elde ettik. Sağlık kategorisinde geliştirdiğimiz akıllı ilaç kutusu projesiyle de yine dünya ikincisi olmayı başardık. Öğrencilerimle, okuldaki öğretmenlerimizle ve yöneticilerimizle gurur duyuyorum; bu başarı hepimizin ortak emeğinin sonucu. İnşallah bundan sonraki süreçte de uluslararası arenada daha büyük ve etkili projelerle yer almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.