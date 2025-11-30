Liseliler kendi yaptıkları robotla Dünya Şampiyonu oldu
Samsun’da havacılık lisesi öğrencileri, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları’nda dünya şampiyonu oldu.
Samsun'un İlkadım ilçesindeki Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları’nda 1 dünya şampiyonluğu, 2 de dünya ikinciliği başarısı elde etti.
MBot futbol robotu ile dünya şampiyonluğunu kazanan öğrenciler, rip akıntısını tespit eden dron ve sağlık kategorisinde de akıllı ilaç kutusu projeleri ile dünya ikinciliği başarısı gösterdi.
Havacılık lisesinde teknik öğretmenlik yapan ve projelerde takım danışmanı olarak görev alan Muhammet Hasanoğlu, “Yaklaşık bir yıl süren bu süreçte önce Samsun ayağında bölge şampiyonu, ardından Antalya’da Türkiye şampiyonu olduk. Uzun ve titiz bir çalışmanın ardından öğrencilerimizin başarısıyla İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen dünya şampiyonasına katıldık ve emeğimizin karşılığı olarak bu şampiyonluğu elde etmiş olduk” diye konuştu.
Öğrencilerin kendilerini her geçen gün daha fazla geliştirerek büyük adımlar atmak istediklerini söyleyen Hasanoğlu, “Çalışmalarımızı ağırlıklı olarak proje temelli yürütüyoruz. TEKNOFEST, TÜBİTAK, Erasmus ve uluslararası yarışmalara düzenli olarak katılıyoruz. Bu yıl da Fibonacci yarışmasına yoğun bir hazırlık süreciyle dahil olduk. Öğrencilerimiz üç farklı kategoride yarıştı. Robot yarışmasında, MBot futbol robot kategorisinde dünya şampiyonu olduk. Mavi kategoride, rip akıntılarını tespit eden dron projemizle dünya ikinciliği elde ettik. Sağlık kategorisinde geliştirdiğimiz akıllı ilaç kutusu projesiyle de yine dünya ikincisi olmayı başardık. Öğrencilerimle, okuldaki öğretmenlerimizle ve yöneticilerimizle gurur duyuyorum; bu başarı hepimizin ortak emeğinin sonucu. İnşallah bundan sonraki süreçte de uluslararası arenada daha büyük ve etkili projelerle yer almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.