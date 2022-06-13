Mars Ekspresi dev bir krater keşfetti!
Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars'ın yörüngesinde dönen ''Mars Ekspresi'' adlı uzay aracı yeni bir krater keşfetti.
Mars yörüngesinde dönen bir uzay aracı tarafından çekilen yeni görüntü, Kızıl Gezegen'de göze benzeyen korkutucu bir krateri ortaya çıkardı.
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Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Mars Ekspresi isimli uzay aracının kamerasına, gezegendeki yeni bir krater yansıdı.
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Bilim insanlarına göre yeni uydu görüntüleri, Mars'ın jeolojisini ve tarihini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.
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30 kilometre çapındaki krater, Mars'ın güney yarım küresinde Aonia Terra olarak bilinen bir bölgede bulunuyor .
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