Mars'ın gizemi çözülüyor: NASA'dan eşi benzeri görülmemiş keşif!

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde gerçekleştirdiği bir deneyle gezegenden bir kaya örneği aldı. Özel bir kimyasal çözeltiyle ayrıştırılan kaya örneğinde karbon içeren organik moleküller tespit edildi. Uzmanlar, moleküllerin en az yedi tanesinin Mars'ta daha önce hiç saptanmamış türden olduğunu bildirdi.