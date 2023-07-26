Mars'ta esrarengiz keşif! Kızıl Gezegen'e uzay gemisi mi indi?

Journal of Astrobiology adlı bilimsel dergide yayınlanan son çalışmanın başyazarı olan Aston Üniversitesi'nden Profesör Richard Armstrong, "Bu yapıların Mars'ta görülmesi çok sıra dışı ve benim deneyimlerime göre benzersiz. Sivri uçlara ve ilgili yapılara neyin neden olduğu kesin değil, ancak kanıtlar, önemli sismik aktivitenin bir sonucu olarak Dünya'da oluşan bir tür 'kum sivri ucuna' işaret ediyor." açıklamasını yaptı.