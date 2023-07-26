Mars'ta esrarengiz keşif! Kızıl Gezegen'e uzay gemisi mi indi?
Araştırmacılar, Mars'ta ilginç bir keşfe imza attı. Gezegende bulunan ejderha kemiğine benzeyen cismin dünya dışı bir aracın enkazı olabileceği belirtildi.
Mars’ta “ejderha kemiğini” andıran ve sivri çıkıntılara sahip olan kaya, ilk olarak Nisan ayında NASA'nın Curiosity keşif aracı tarafından 155 km uzunluğundaki Gale Krateri'nin tabanında fotoğraflandı.
Uzmanlar başlangıçta bu oluşumların olası bir nedeni olarak sismik aktiviteyi düşündü ve bunları Dünya'da büyük depremler sırasında gözlemlenen “kum sivri uçlarına” benzetti.
Journal of Astrobiology adlı bilimsel dergide yayınlanan son çalışmanın başyazarı olan Aston Üniversitesi'nden Profesör Richard Armstrong, "Bu yapıların Mars'ta görülmesi çok sıra dışı ve benim deneyimlerime göre benzersiz. Sivri uçlara ve ilgili yapılara neyin neden olduğu kesin değil, ancak kanıtlar, önemli sismik aktivitenin bir sonucu olarak Dünya'da oluşan bir tür 'kum sivri ucuna' işaret ediyor." açıklamasını yaptı.
DÜNYA'DAKİ BENZERLERİNDEN OLDUKÇA FARKLI
Bununla birlikte Armstrong, Mars’taki sivri uçların Dünya’daki kum sizvri uçlarından bazı belirgin farklılıklar sergilediğini vurguladı Buna göre, Mars’taki kum sivri uçları, Dünya'daki kum sivri uçlarının aksine şişkin yapısan yoksun.