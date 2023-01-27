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  4. Mars'ta şaşırtan görüntü! Astronomlar ''Ayı'' keşfetti

Mars'ta şaşırtan görüntü! Astronomlar ''Ayı'' keşfetti

NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı, Kızıl Gezegen'de ayı silüetine benzer bir görüntü yakaladı.

Mars'ta şaşırtan görüntü! Astronomlar ''Ayı'' keşfetti - Resim: 1

Pareidolia, insanların tanıdık nesneleri rastgele şekillerde görme eğilimine verilen isim. Bu kez bu algı durumu, Dünya`nın uzağında Mars üzerindeki bir kayada ortaya çıktı.

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Mars'ta şaşırtan görüntü! Astronomlar ''Ayı'' keşfetti - Resim: 2

Mars yüzeyinin tarayan Mars Reconnaissance Orbiter uydusu, 12 Aralık'ta gezegen yüzeyinde bir ayının yüz hatlarına birebir olarak uyan bir kaya oluşumu keşfetti.

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Mars'ta şaşırtan görüntü! Astronomlar ''Ayı'' keşfetti - Resim: 3

Ayı yüzünün silüeti resmin ölçekli bir versiyonu. Orijinal görüntü kabaca 2 bin metre genişliğinde.

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Mars'ta şaşırtan görüntü! Astronomlar ''Ayı'' keşfetti - Resim: 4

Kızıl Gezegen'de ilk defa ilginç bir oluşum tespit edilmiyor.

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