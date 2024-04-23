Mars'ta tarihi keşif: Yaşam belirtisinin imzası bulundu
Dünya dışı yaşamla ilgili araştırmalarına devam eden NASA, 'Kızıl Gezegen'deki bir kraterin yakınında yaşam belirtisi olabilecek gaz izleri buldu.
NASA, Mars'ta bir kraterin yakınında Dünya'daki canlılar tarafından üretilen bir gaz tespit etti. Curiosity, Gale Krateri'nden gelen, günün farklı saatlerinde ortaya çıkan ve mevsimsel olarak dalgalanan, bazen normalden 40 kat daha yükseğe ulaşan sabit bir metan akışı tespit etti.
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Bilim insanları gazın kaynağının yerin derinliklerinden geldiğine inanıyor.
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Ekip, metanın katılaşmış tuz altında saklanabileceğini ve yalnızca Mars'ta sıcaklıklar yükseldiğinde veya Curiosity kabuğun üzerinden geçip onu kırdığında dışarı sızabileceğini öne sürdü.
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Bir karbon atomu ve dört hidrojen atomundan oluşan bulunan bu basit molekülün bilim insanlarını heyecanlandırmasının nedeni ise, Dünya'da genellikle yaşamın bir işareti olması.
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