Mars'ta tarihi keşif: Yaşam belirtisinin imzası bulundu

NASA, Mars'ta bir kraterin yakınında Dünya'daki canlılar tarafından üretilen bir gaz tespit etti. Curiosity, Gale Krateri'nden gelen, günün farklı saatlerinde ortaya çıkan ve mevsimsel olarak dalgalanan, bazen normalden 40 kat daha yükseğe ulaşan sabit bir metan akışı tespit etti.