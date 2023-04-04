Mars'ta yaşam var mı? Araştırmacıların son keşfi heyecan yarattı
NASA'nın keşif aracı Perseverance, Mars'taki Jezero Krateri'nden yeni kaya örnekleri topladı. Araştırmacılar karbonat bakımından zengin olan örneklerin, Mars'ta yaşamın varlığına dair önemli ipuçlarına sahip olduğunu açıkladı.
NASA’nın Persevance adlı keşif aracı Kızıl Gezegen’de bir zamanlar hayat olup olmadığını kanıtlayabilecek örnekler topladı.
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Bilim insanları Mars örneklerini Dünya'daki güçlü laboratuvar ekipmanlarıyla inceleyerek eski mikrobik yaşamın izlerini aramak ve Mars'ın yüzeyini ve içini şekillendiren su döngüsünü daha iyi anlamak istiyor.
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Araştırmacılar, "Berea" adı verilen bir kayadan alınan son örneğin, eski bir nehir tarafından Jezero Krateri’ne taşınan tortul tabakalarından oluştuğunu söyledi.
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Bu durum ise, bu maddelerin Jezero Krateri'nin sınırlarının çok ötesindeki bir bölgeden gelmiş olabileceği anlamına geliyor ve bilim insanları son örnekleri bu nedenle çok değerli buluyor.
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