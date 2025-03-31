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  4. Kızılgezegen'de bir ilk... NASA Mars'ta ''patlamış mısır'' buldu

Mars'ta yeni bir kaya keşfedildi

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta bugüne kadar görülen hiçbir oluşuma benzemeyen ilginç bir kaya keşfetti. ‘St. Pauls Bay’ adı verilen kaya, Jezero Krateri'nin çemberindeki Witch Hazel Tepesi'nin eteklerinde bulundu.

Kaynak: DHA
Mars'ta yeni bir kaya keşfedildi - Resim: 1

Bilim insanları, yüzlerce küçük, koyu gri renkli kürecikten oluşan bu yapının nasıl meydana geldiğini henüz belirleyemedi.

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Mars'ta yeni bir kaya keşfedildi - Resim: 2

‘Botryoidal’ oluşumlar olarak bilinen bu tür kristal mineral kümeleri Dünya'da yaygın olsa da Mars'taki oluşum süreci farklı olabilir.

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Mars'ta yeni bir kaya keşfedildi - Resim: 3

Bazı araştırmacılar, bu tür ‘sferik’ oluşumların erimiş kayaçların hızla soğumasıyla meydana gelebileceğini bildiriyor.

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Mars'ta yeni bir kaya keşfedildi - Resim: 4

Bu durum, bir gök taşı çarpması sırasında ya da volkanik aktivite sonucu ortaya çıkabiliyor.

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