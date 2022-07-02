Mars'taki su kaynakları böyle görüntülendi
Mars'ın etrafında bin 300'den fazla tur atan Çin'in Tianwen-1 adlı uzay aracı yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etti.
Çin devlet medyasının duyurduğuna göre, mürettebatsız bir uzay aracı, geçen yılın başından bu yana gezegeni bin 300'den fazla kez dolaştı. Tianwen-1'i adlı araç, güney kutbu da dahil olmak üzere tüm Mars'ı görüntüledi.
Tianwen-1'i adlı aracı Şubat 2021'de Kızıl Gezegene başarıyla ulaştı. O zamandan beri, bir yörünge aracı gezegeni uzaydan incelerken, bir robot gezici yüzeye yerleştirildi.
Uzaydan çekilen görüntüler arasında, gezegenin neredeyse tüm su kaynaklarının bulunduğu Mars'ın güney kutbunun fotoğrafları da yer aldı.
SU REZERVLERİNDEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLER
2018'de, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilen bir yörünge sondası, gezegenin güney kutbunun buzunun altında su keşfetti.
Yer altı suyunun bulunması, gezegenin yaşam potansiyelini belirlemenin yanı sıra, oradaki herhangi bir insan yerleşimi sağlamanın anahtarı olarak görülüyor.