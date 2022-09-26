Mavi Vatan'ın yeni bekçisi Sancar testi geçti
Havelsan ve özel bir tersane tarafından geliştirilen su üstü insansız deniz aracı Sancar ilk testleri başarıyla tamamladı.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Havelsan ve özel bir tersane tarafından geliştirilen SANCAR su üstü insansız deniz aracının ilk testlerini tamamladığını açıkladı.
Demir "Gururla söyleyebiliriz ki sınıfının en iyi araçları yakın zamanda Türkiye ve dost-müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilir noktaya gelecek" ifadesini kullandı.
Otonom kabiliyetinin yanısıra uzaktan da kontrol edilebilen SANCAR 740 kilometre seyir menziline sahip olacak. Sancar SİDA, liman/üs koruma, arama/kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, karakol, su üstü harbi, mayın karşı tedbirleri görevlerini otonom olarak yerine getirebilecek.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN Türk canlı yayınında yerli silahlı insansız deniz aracı (SİDA) Marlin'in NATO tatbikatında yer aldığını söyledi.
NATO'nun Portekizce resmi hesabından yapılan paylaşımda da insansız deniz araçlarının; filoların korunmasındaki önemine vurgu yapılarak, gelecekte çok daha önemli bir rolü olacağı yazıldı.