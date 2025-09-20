Mavi Vatan'ın yeni gücü: Sancar SİDA Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor

‘YERLİ VE MİLLİ ALTYAPI GELİŞTİRDİK ‘KOVAN’ İSMİNİ VERDİK

HAVELSAN ve YONCA Teknik Tersanesi iş birliği ile geliştirilen SANCAR SİDA'nın, ADVENT ROTA’ya entegre edilen 12,7 milimetre Stabilize Silah Sistemi ile ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) üzerinden fiili atışlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Nacar, "Dolayısıyla HAVELSAN bu alanda hem siber saldırılara daha dayanıklı, siber dayanıklı sistemler yapıyor. Hem yapay zeka destekli, yapay zekayı doğal olarak kullanan büyük verileri rahatlıkla işleyebilen bir platform altyapısı sunuyor. HAVELSAN sivil alanda kamu kurumlarının, büyük şirketlerin ve askeri kurumların büyük kurumsal dijital dönüşüm projelerine aday oluyor. Bunun için yerli ve milli altyapı geliştirdi. ‘KOVAN’ ismini verdiğimiz bir yapı. Bu altyapıyı kullanarak yeni nesil kurumsal iş yönetimi sistemi gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim için dijital dönüşümde büyük bir hedef. Bunun yanı sıra kent güvenlik yönetim sistemleri, video analitikleri kullandığımız, farklı anomalleri tespit ettiğimiz, bildirdiğimiz, Türkiye genelinde bu video analitiklerin koştuğu bir kent güvenlik yönetim sistemi var” ifadelerini kullandı.