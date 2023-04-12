''Maya''ların bin yıllık sırrı ortaya çıktı! Bilim dünyası da şokta
Meksika’da arkeologlar Maya döneminden kalma, topla oynanan futbol benzeri bir oyuna ait olduğunu düşündükleri puan tablosunu gösteren taş bir levha buldu.
Meksika’nın Yucatan yarımadasındaki Maya dönemi arkeolojik kazı alanı Chichen Itza’da M.S. 800-900 yıllarından kaldığı değerlendirilen bir taş levha keşfedildi. 32 santimetre çapında ve 40 kilogram ağırlığındaki yuvarlak levhanın topla oynanan futbol benzeri bir oyuna ait puan tablosunu gösterdiği düşünülüyor.
Reuters’ın haberine göre, Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), taş levhanın üzerinde bir topun yanında duran iki oyuncu olduğunu, söz konusu görselin çevresinde hiyeroglif yazıların yer aldığını açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan arkeolog Francisco Perez, “Bu Maya alanında tam metin bir yana, hiyeroglif yazıya rastlamak nadir bir durum” dedi.
Bir puan tablosu olduğu düşünülen taşın milattan sonra 800 ila 900 yılları arasında bir döneme ait olduğu değerlendiriliyor. Top ile oynanan oyunlar, Mezoamerikan halklar arasında geleneksel bir etkinlikti. Arkeolog ve antropologlar, bu oyunların aynı zamanda bir tür ritüel olduğuna inanıyor.