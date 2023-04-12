''Maya''ların bin yıllık sırrı ortaya çıktı! Bilim dünyası da şokta

Bir puan tablosu olduğu düşünülen taşın milattan sonra 800 ila 900 yılları arasında bir döneme ait olduğu değerlendiriliyor. Top ile oynanan oyunlar, Mezoamerikan halklar arasında geleneksel bir etkinlikti. Arkeolog ve antropologlar, bu oyunların aynı zamanda bir tür ritüel olduğuna inanıyor.