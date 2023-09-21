Meksika'daki uzaylı fosilleriyle ilgili dikkat çeken açıklama

Meksika Ulusal Üniversitesi'nden akademisyenler ve araştırmacılar, geçen hafta insan dışı varlıklara ait olduğu iddiasıyla Jaime Maussan tarafından gösterilen fosillerin uzaylı olma ihtimaline yer vermediklerini kanıtlamak için bir basın toplantısı düzenledi.