Meksika'nın ''uzaylı cesetleri''nin gizemi çözüldü

Sözde uzaylı cesetlerinin yalnızca yeni üretilmiş, deri varlığını simüle etmek için kağıt ve sentetik yapıştırıcı karışımıyla kaplanmış oyuncak bebekler olduğunu belirten Estrada, "Sonuç basit: Bunlar, bu gezegendeki hayvanların kemiklerinden, modern sentetik yapıştırıcılarla bir araya getirilmiş oyuncak bebeklerdir. Onlar dünya dışı varlıklar değiller; uzaylılar değiller" dedi.