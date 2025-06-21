META her şeyi değiştirecek yapay zekalı yeni akıllı gözlüğünü tanıttı!
Meta yapay zeka destekli yeni Oakley AI akıllı gözlüklerini tanıttı.
Meta ve spor giyim markası Oakley ortaklığı yapay zeka destekli gözlük serisini genişletiyor. Dün Oakley Meta HSTN adlı yeni akıllı gözlükler tanıtıldı.
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Oakley Meta HSTN gözlükler Oakley’nin tipik tarzını yansıtırken, çerçeveleri Meta teknolojisini içeriyor.
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Hem sporcular hem meraklıları için tasarlanan gözlükler "Sahada, parkurda veya pistte günlük kullanım için tasarlanan Oakley Meta sporu geliştirmek ve performansı artırmak için burada" ifadeleriyle lanse edildi.
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Gözlükte eller serbest şekilde video kaydı yapabilen küçük kameralar ve kullanıcıların hareket halindeyken müzik ve podcast dinlemelerini sağlayan Bluetooth hoparlörler bulunuyor.
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