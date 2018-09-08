Milyarder iş adamı emekli olup öğretmenlik yapacak
Çin'in en büyük e-ticaret sitesi Alibaba'nın kurucu ortağı Jack Ma, emekli olup öğretmenlik yapacağını açıkladı.
Online alışveriş devi Alibaba'yı sektörün en büyükleri yapan isim olan Jack Ma, 1999'dan günümüze teknoloji dünyasındaki atılımları sayesinde yaklaşık 40 milyar dolarlık servetin sahibi oldu.
Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralardaki yerini her yıl koruyan Çinli girişimci emekli olacağını açıkladı.
5 yıl önce Alibaba'nın CEO'su olmaktan vazgeçen ve görevi devreden Ma, şimdi emekli olup öğretmenliğe dönmek ve Çin'in eğitim sistemini iyileştirmek istiyor.