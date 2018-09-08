  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Eylül 2018 17:33

Milyarder iş adamı emekli olup öğretmenlik yapacak

Çin'in en büyük e-ticaret sitesi Alibaba'nın kurucu ortağı Jack Ma, emekli olup öğretmenlik yapacağını açıkladı.

Milyarder iş adamı emekli olup öğretmenlik yapacak

Online alışveriş devi Alibaba'yı sektörün en büyükleri yapan isim olan Jack Ma, 1999'dan günümüze teknoloji dünyasındaki atılımları sayesinde yaklaşık 40 milyar dolarlık servetin sahibi oldu.

1/ 8
Milyarder iş adamı emekli olup öğretmenlik yapacak

Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralardaki yerini her yıl koruyan Çinli girişimci emekli olacağını açıkladı.

2/ 8
Milyarder iş adamı emekli olup öğretmenlik yapacak

5 yıl önce Alibaba'nın CEO'su olmaktan vazgeçen ve görevi devreden Ma, şimdi emekli olup öğretmenliğe dönmek ve Çin'in eğitim sistemini iyileştirmek istiyor.

3/ 8
Milyarder iş adamı emekli olup öğretmenlik yapacak

JACK MA KİMDİR?
Peki kim bu Jack Ma? İşte milyarder girişimcinin ilginç hayat öyküsü...

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM