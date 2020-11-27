Mısır’da koronavirüse karşı ''robotlu'' mücadele
Tüm dünyada olduğu gibi Mısır’ın başkenti Kahire de koronavirüsle mücadele devam ederken bir mucit, koronavirüs hastaları için robot geliştirdi.
61 milyon geçen vaka sayısıyla bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüsle mücadele son sürat devam ederken Mısır’da bir mucit Covid-19 ile mücadeleye yeni bir çözüm getirdi.
Başkent Kahire’de Mahmoud el-Komy tarafından tasarlanan ve Cira 3 adı verilen robot, corona virüs testi yapabiliyor, hastaların ateşini ölçebiliyor hatta maske takmazlarsa onları uyarıyor.
İnsana benzer kafaya, yüze ve robotik elllere sahip robot hakkında konuşan robotun mucidi Mahmoud el-Komy, "Tasarlarken robotun insan gibi görünmesini istedim. Zaten hasta olan kişilerin bir de kutu gibi bir cihazla karşılaşmasını istemedim” ifadelerini kullandı.