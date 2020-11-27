Mısır’da koronavirüse karşı ''robotlu'' mücadele

İnsana benzer kafaya, yüze ve robotik elllere sahip robot hakkında konuşan robotun mucidi Mahmoud el-Komy, "Tasarlarken robotun insan gibi görünmesini istedim. Zaten hasta olan kişilerin bir de kutu gibi bir cihazla karşılaşmasını istemedim” ifadelerini kullandı.

