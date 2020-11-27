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  3. 27 Kasım 2020 15:55

Mısır’da koronavirüse karşı ''robotlu'' mücadele

Tüm dünyada olduğu gibi Mısır’ın başkenti Kahire de koronavirüsle mücadele devam ederken bir mucit, koronavirüs hastaları için robot geliştirdi.

Mısır’da koronavirüse karşı ''robotlu'' mücadele

61 milyon geçen vaka sayısıyla bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüsle mücadele son sürat devam ederken Mısır’da bir mucit Covid-19 ile mücadeleye yeni bir çözüm getirdi.

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Mısır’da koronavirüse karşı ''robotlu'' mücadele

Başkent Kahire’de Mahmoud el-Komy tarafından tasarlanan ve Cira 3 adı verilen robot, corona virüs testi yapabiliyor, hastaların ateşini ölçebiliyor hatta maske takmazlarsa onları uyarıyor.

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Mısır’da koronavirüse karşı ''robotlu'' mücadele

İnsana benzer kafaya, yüze ve robotik elllere sahip robot hakkında konuşan robotun mucidi Mahmoud el-Komy, "Tasarlarken robotun insan gibi görünmesini istedim. Zaten hasta olan kişilerin bir de kutu gibi bir cihazla karşılaşmasını istemedim” ifadelerini kullandı.

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Mısır’da koronavirüse karşı ''robotlu'' mücadele

KAN TESTİ YAPIYOR, RÖNTGEN ÇEKİYOR
Cira 3’un yapabilecekleri test yapmak, ateş ölçmek ve maske uyarısıyla da sınırlı değil. Robot, kan testi yapabiliyor hatta ekokardiyogram ve röntgen de çekebiliyor. Çektiği röntgen sonuçlarını da göğsünde bulunan ekrandan yansıtıyor.

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