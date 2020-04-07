NASA'dan Dünya'ya yaklaşan dev göktaşıyla ilgili açıklama
NASA'nın tehlikeli olarak sınıflandırdığı 1998 OR2 adlı göktaşı bu ay Dünya'ya yakın bir konumdan geçecek. Uzmanlar 4 kilometre çapındaki göktaşının Dünya'ya çarpması durumunda global etkisi olacağını söylüyor.
Geçtiğimiz dönemde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu açıklanan 1998 OR2 şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumunda.
NASA'DAN AÇIKLAMA
Slashgear'da yer alan habere göre, NASA çalışanları göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıkladı. Aynı açıklamaya göre, göktaşı gezegenimizin 6.4 milyon kilometre yakınından geçip uzay boşluğundaki rotasına devam edecek.
1998 OR2'nin 29 Nisan 2020‘de Türkiye saati ile sabah saat 08:00’de dünyaya en yakın konumuna gelmesi bekleniyor.