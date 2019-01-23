NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) göktaşlarına karşı kullanacağı silahının testlerinde sona doğru yaklaşıyor.
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking'in en büyük tehdit olarak gösterdiği göktaşlarına karşı NASA geçtiğimiz yıl düğmeye basmış, gezegenimize çarpa riski olan göktaşlarına karşı mücadele için yeni bir silah geliştirmişti.
Gezegenimizin yörüngesinde bulunacak bir uzay aracına entegre edilen sistemin adı DART (Double Asteroid Redirection Test) olarak açıklanmıştı.
DART için yoğun mesai harcayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi testlerde sona doğru emin adımlar ile ilerliyor.