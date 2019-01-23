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  3. 23 Ocak 2019 11:26

NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) göktaşlarına karşı kullanacağı silahının testlerinde sona doğru yaklaşıyor.

NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking'in en büyük tehdit olarak gösterdiği göktaşlarına karşı NASA geçtiğimiz yıl düğmeye basmış, gezegenimize çarpa riski olan göktaşlarına karşı mücadele için yeni bir silah geliştirmişti.

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NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi

Gezegenimizin yörüngesinde bulunacak bir uzay aracına entegre edilen sistemin adı DART (Double Asteroid Redirection Test) olarak açıklanmıştı.

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NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi

DART için yoğun mesai harcayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi testlerde sona doğru emin adımlar ile ilerliyor.

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NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi

Yapılan resmi açıklamaya göre, gezegenimizi olası bir felaketten korumak için geliştirilen bir buzdolabı kadar büyüklüğe sahip olan DART her şey yolunda giderse 2022 yılında bir streodi'in rotasını değiştirmek için kullanılacak.

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