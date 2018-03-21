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  3. 21 Mart 2018 14:42

NASA, Bennu'yu nükleer silahla durduracak !

Saatte 101 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru yaklaşan Bennu isimli asteroit için nükleer silah seçeneği gündeme geldi.

NASA, Bennu'yu nükleer silahla durduracak !

Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi.

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NASA, Bennu'yu nükleer silahla durduracak !

Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi.

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NASA, Bennu'yu nükleer silahla durduracak !

ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.

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NASA, Bennu'yu nükleer silahla durduracak !

NASA'nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak.

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