NASA bile bu kadarını beklemiyordu! Dünyayı kurtarma görevinde büyük başarı

NASA, bir dizi uzay ve dünya tabanlı teleskopları kullanarak ölçümler yaptıktan uzay aracının etkisinin Dimorphos'un Didymos çevresindeki yörüngesini 32 dakika değiştirdiğini ve 11 saat 55 dakikalık yörüngeyi 11 saat 23 dakikaya kısalttığını doğruladı.

NASA çarpışmadan önce Dimorphos'un minimum başarılı yörünge periyodu değişimini 73 saniye veya daha fazla olarak tahmin etmişti. Erken veriler, DART'ın bu minimum ölçütü 25 kattan fazla aştığını gösteriyor.