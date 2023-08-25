NASA çalışanından ''Uzayda yaşam var mı?'' sorusuna iddialı yanıt
NASA'da çalışan Dr. Michelle Thaller, uzayda yaşam olduğundan kesinlikle emin olduğunu söyledi.
NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Dr. Michelle Thaller, ABD’nin New York kentinde yer alan Artechouse'da düzenlenen ve ziyaretçileri derin bir uzay keşfi deneyimine sürüklemeyi amaçlayan “Beyond the Light” (Işığın Ötesi) adlı sergisinde The Sun gazetesine konuştu.
Sergi, NASA ile işbirliği içinde hazırlandı ve James Webb Uzay Teleskobu'ndan (JWST)yeni analiz edilmiş galaktik verileri içeriyor.
Artechouse ve NASA, bu verileri ABD uzay ajansının keşiflerinin sanatsal bir ifadesi olarak sunmak için kapsamlı bir işbirliği yaptı.
JWST, insanların uzak galaksilerde yaşanabilir gezegenler bulmasına yardımcı olabilecek n10 milyar dolarlık bir teleskop, ancak Dr. Thaller yaşamın Dünya'ya uzak galaksilerden çok daha yakın olabileceğini düşünüyor.