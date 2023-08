NASA çalışanından ''Uzayda yaşam var mı?'' sorusuna iddialı yanıt

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Dr. Michelle Thaller, ABD’nin New York kentinde yer alan Artechouse'da düzenlenen ve ziyaretçileri derin bir uzay keşfi deneyimine sürüklemeyi amaçlayan “Beyond the Light” (Işığın Ötesi) adlı sergisinde The Sun gazetesine konuştu.