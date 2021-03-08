NASA, Dünya'nın sonu için tarih verdi
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.
NASA'da araştırma yapan bir ekip yaşamın sonuna ilişkin tarih verdi.
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Bir araştırma ekibi Güneş'in zamanla Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşanamaz hale geleceğini tespit etti.
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Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var.
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Yayımlanan makalereye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor.
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