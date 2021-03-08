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NASA, Dünya'nın sonu için tarih verdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

NASA, Dünya'nın sonu için tarih verdi - Resim: 1

NASA'da araştırma yapan bir ekip yaşamın sonuna ilişkin tarih verdi.

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NASA, Dünya'nın sonu için tarih verdi - Resim: 2

Bir araştırma ekibi Güneş'in zamanla Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşanamaz hale geleceğini tespit etti.

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NASA, Dünya'nın sonu için tarih verdi - Resim: 3

Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var.

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NASA, Dünya'nın sonu için tarih verdi - Resim: 4

Yayımlanan makalereye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor.

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