NASA harekete geçti: İnsanlık tarihinin en önemli anlarından biri için geri sayım...

İnsanlık bir yandan yeryüzünde meydana gelen felaketlerle mücadelesini sürdürürken diğer yandan bilinmez uzayın derinliklerindeki araştırmalarına da devam ediyor. Dünya'yı dış tehditlere karşı korumaya yönelik araştırmalar yürütmeyi görevlerinden biri edinen NASA şimdi ise uzayda büyük bir çarpışma planlıyor.