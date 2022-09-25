NASA harekete geçti: İnsanlık tarihinin en önemli anlarından biri için geri sayım...
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) insanlığın sonunu getirebilecek olası felaketlere karşı önlemlerini almayı sürdürürken insanlık tarihin en önemli testlerinden birini yapmaya hazırlanıyor.
İnsanlık bir yandan yeryüzünde meydana gelen felaketlerle mücadelesini sürdürürken diğer yandan bilinmez uzayın derinliklerindeki araştırmalarına da devam ediyor. Dünya'yı dış tehditlere karşı korumaya yönelik araştırmalar yürütmeyi görevlerinden biri edinen NASA şimdi ise uzayda büyük bir çarpışma planlıyor.
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SONUÇ MERAKLA BEKLENİYOR
ABD merkezli kurum, bir uzay aracını kasıtlı olarak asteroit ile çarpıştırarak göktaşını yörüngesinden saptırmaya hazırlanıyor.
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Bu deneme ile gelecekte Dünya'ya doğru ilerleyen uzay nesnelerinin durdurulup durdurulamayacağı sınanacak.
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NASA bu işlem için 'koçbaşı' olarak Double Asteroid Redirect Test (DART) adlı uzay aracını kullanacak.
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