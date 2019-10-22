NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...
NASA tarafından yayınlanan bir haber bütün dünyanın dikkatini çekti. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) kızıl gezegen Mars'a gönderdiği indirdiği sismik inceleme aracı InSight, 100'den fazla sesi kayıt altına aldığını bildirdi. NASA
NASA'nın Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, gezegende kaydettiği seslerden sadece 21'inin "güçlü deprem adayı" olduğu tahmin ediliyor.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı bildirildi.
NASA, InSight'ın Mars'ta kaydettiği seslerin insanların duyabileceği biçimde işlenmiş kaydını yayınladı.