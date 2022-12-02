NASA paylaştı: Mars'ta esrarengiz görüntü!

Kendisini UFO avcısı olarak tanımlayan Scott C.Waring, Kızıl Gezegen fotoğraflarından birine ilişkin ilginç bir iddiada bulundu. Nasa'nın Mars'tan paylaştığı bir fotoğraf üzerine Scott, görüntüyü inceledikten sonra gözleri, burnu, ağzı ve tacı ya da şapkası varmış gibi görünen ve devrilmiş gibi görünen bir kaya gördü.