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NASA uzayda ''Büyük Tekerlek'' buldu

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu’nun dev bir galaksi bulduğu açıklandı. Yeni galaksiye "Büyük Tekerler" adı verildi.

Kaynak: DHA
NASA uzayda ''Büyük Tekerlek'' buldu - Resim: 1

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile yapılan derin gözlemlerle erken evrende dev bir galaksi keşfedildi. ‘Büyük Tekerlek’ adı verilen galaksiye ait bulgular Nature Astronomy’de yayınlandı.

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NASA uzayda ''Büyük Tekerlek'' buldu - Resim: 2

Yapılan ayrıntılı JWST gözlemleri, 'Büyük Tekerlek'in boyut ve dönüş hızı bakımından günümüz evrenindeki en büyük ‘süper sarmal’ galaksilerle karşılaştırılabilir olduğunu gösterdi.

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NASA uzayda ''Büyük Tekerlek'' buldu - Resim: 3

Alışılmadık derecede büyük olan 'Büyük Tekerlek'in aynı kozmik yaştaki diğer galaksilere benzer oranda aktif olarak büyüdüğü de tespit edildi.

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