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NASA'da görevli bilim insanı: ''Ay'da yaşam olabilir''

NASA'da çalışan bir bilim insanı, Ay'ın güney kutbundaki karanlık tarafında mikrobiyal yaşamın olabileceğini açıkladı.

NASA'da görevli bilim insanı: ''Ay'da yaşam olabilir'' - Resim: 1

Konuya ilişkin açıklamayı NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden gezegen bilimci Prabal Saxena yaptı.

Saxena, nispeten korunan alanlarda bu tür yaşam için "potansiyel olarak yaşanabilir nişlerin" olabileceğini belirtti.

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NASA'da görevli bilim insanı: ''Ay'da yaşam olabilir'' - Resim: 2

Business Insider'daki habere göre, eğer var iseler, bu tür mikropların Dünya kaynaklı olduğu ve Ay'a iniş operasyonlarıyla oraya ulaştıkları değerlendiriliyor.

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NASA'da görevli bilim insanı: ''Ay'da yaşam olabilir'' - Resim: 3

Ayın güney kutbu, NASA'nın 2025'te Artemis III astronotlarını indirmeyi umduğu yer olduğu için son yıllarda çok ilgi gördü. NASA, 13 potansiyel iniş yeri belirlemişti.

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NASA'da görevli bilim insanı: ''Ay'da yaşam olabilir'' - Resim: 4

Şimdiye kadar hiçbir insan Ay'ın güney kutbuna ayak basmadı. Ancak oradaki bazı kraterlerin buz içerdiği biliniyor.

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