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  3. 24 Mayıs 2020 15:39

NASA: Big Ben büyüklüğündeki göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA), Big ben büyüklüğündeki göktaşının bugün Dünya'yı teğet geçeceğini açıkladı.

NASA: Big Ben büyüklüğündeki göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA), bilim dünyasını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. NASA, 2020 JX olarak adlandırılan asteroidin gezegenimizi teğet geçeceğini açıkladı.

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NASA: Big Ben büyüklüğündeki göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

Söz konusu göktaşı, 46 ila 100 metre arasında bir uzunluğa sahip. İngiliz Daily Star’a göre bu gök cismi, İngiltere’nin başkenti Londra’nın simgelerinden Big Ben kulesi ile aşağı yukarı aynı boyutlara sahip.

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NASA: Big Ben büyüklüğündeki göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

NASA’dan yapılan açıklamaya göre göktaşı gezegenimizden yaklaşık 7,4 milyon kilometre mesafeden geçecek.

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NASA: Big Ben büyüklüğündeki göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin oldukça yakın olduğu belirtiliyor.

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