NASA: Big Ben büyüklüğündeki göktaşı Dünya'yı teğet geçecek
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA), Big ben büyüklüğündeki göktaşının bugün Dünya'yı teğet geçeceğini açıkladı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA), bilim dünyasını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. NASA, 2020 JX olarak adlandırılan asteroidin gezegenimizi teğet geçeceğini açıkladı.
Söz konusu göktaşı, 46 ila 100 metre arasında bir uzunluğa sahip. İngiliz Daily Star’a göre bu gök cismi, İngiltere’nin başkenti Londra’nın simgelerinden Big Ben kulesi ile aşağı yukarı aynı boyutlara sahip.
NASA’dan yapılan açıklamaya göre göktaşı gezegenimizden yaklaşık 7,4 milyon kilometre mesafeden geçecek.