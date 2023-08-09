NASA'dan Mars'ta şaşırtan keşif

NASA'nın InSight Mars iniş aracından elde edilen veriler, Kızıl Gezegen'in dönüşünün her yıl tuhaf bir şekilde hızlandığını ve bunun Mars gününün uzunluğunda kademeli kısalmaya sebebiyet verdiğini gösteriyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, yakın zamanda Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, Mars'ın kendi ekseni etrafındaki dönüşünün her yıl 0,004 yay saniyesi kadar hızlandığı ve bunun da Mars gününün her yıl milisaniyenin küçük bir bölümü kadar kısalması anlamına geldiği tespit edildi.