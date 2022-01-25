NASA'dan tarihi açıklama: James Webb hedefine ulaştı

“WEBB, EVİNE HOŞ GELDİN”

NASA Yöneticisi Bill Nelson, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Webb, evine hoş geldin. Onun, L2'ye güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan ekibimizi tebrik ederim. Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. Bu yaz Webb'in evrenle ilgili yeni verilerini görmek için sabırsızlanıyorum."