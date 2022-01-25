NASA'dan tarihi açıklama: James Webb hedefine ulaştı
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük ve en güçlü teleskop olan James Webb'in hedefine ulaştığını duyurdu.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA) yapılan açıklamada, James Webb'in hedefine ulaştığı belirtildi. "Dünyanın en güçlü teleskobu" yerleşik roket iticilerini yaklaşık 5 dakika (297 saniye) boyunca ateşleyerek, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta olan L2 noktasına ulaştı.
Webb tüm görevi boyunca Dünya ve Güneş'in yer çekimini dengeleyen uzayda bir nokta olan L2 yörüngesinde dönecek.
Uzmanlar, James Webb'in L2'de Dünya ile aynı doğrultuda Güneş'in yörüngesinde dönmesinin teleskobu 'aşırı' soğuk tuttuğu için sürekli olarak gökyüzünü gözlemlemesine olanak tanıdığını söyledi.
“WEBB, EVİNE HOŞ GELDİN”
NASA Yöneticisi Bill Nelson, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Webb, evine hoş geldin. Onun, L2'ye güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan ekibimizi tebrik ederim. Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. Bu yaz Webb'in evrenle ilgili yeni verilerini görmek için sabırsızlanıyorum."