NASA'nın Mars kaşifinden tarihi keşif: Kızıl Gezegen'de antik göl bulundu

NASA, Kızıl Gezegen'deki 60'tan fazla aday bölgeyi dikkatle inceleyen görev ekibi ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının önerileri çerçevesinde, 49 kilometre boyutunda olan ve barındırdığı deltalardan dolayı Jezero Kraterini Perseverance'ın iniş alanı olarak belirledi.