NASA'nın Mars kaşifinden tarihi keşif: Kızıl Gezegen'de antik göl bulundu
NASA, Perseverance adlı keşif aracının, Mars'ta antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler topladığını duyurdu.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars yörüngesindeki uyduları ve Perseverance keşif aracının, Kızıl Gezegen'de "Jezero Krateri" adı verilen havzada antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler topladığını bildirdi.
NASA'nın internet sitesindeki bilgilere göre, robotik gezicinin bulguları, bilim insanlarının Mars'ın bazı yerlerinin bir zamanlar suyla kaplı olduğunu ve mikrobiyal yaşamı barındırmış olabileceğine ilişkin yaklaşımlarını doğruluyor.
NASA, Kızıl Gezegen'deki 60'tan fazla aday bölgeyi dikkatle inceleyen görev ekibi ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının önerileri çerçevesinde, 49 kilometre boyutunda olan ve barındırdığı deltalardan dolayı Jezero Kraterini Perseverance'ın iniş alanı olarak belirledi.
Jezero, 5 yıllık kapsamlı bir çalışmanın ardından seçildi.
Bilim insanları, yıllardır bölgenin uzun geçmişte suyla dolu olduğunu ve antik bir nehre ev sahipliği yaptığını belirtiyor.