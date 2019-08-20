NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

NASA’NIN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor. İşte o karelerden en dikkat çekenleri...



