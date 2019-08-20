NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı
NASA'nın yayınladığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Etna Yanardağı'nın yakınlarında çekilen bir görüntü UFO'ya benzetildi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi geçtiğimiz ayın sonunda görüntülenen ilginç bir bulut oluşumunun görüntülerini paylaştı.
Etna Yanardağı üzerinde oluşan bulutlar, birçok kişiyi korkutacak türden oldu
NASA’NIN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ
ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor. İşte o karelerden en dikkat çekenleri...
400 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTEN NEFES KESEN DÜNYA FOTOĞRAFI
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevli astronotların çektiği kareyi sosyal medya kullanıcıları ile paylaştı.
Yaklaşık 400 kilometre yükseklikten çekilen fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor.