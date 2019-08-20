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  3. 20 Ağustos 2019 09:45

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

NASA'nın yayınladığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Etna Yanardağı'nın yakınlarında çekilen bir görüntü UFO'ya benzetildi.

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi geçtiğimiz ayın sonunda görüntülenen ilginç bir bulut oluşumunun görüntülerini paylaştı.

Etna Yanardağı üzerinde oluşan bulutlar, birçok kişiyi korkutacak türden oldu

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NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

NASA’NIN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ
ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor. İşte o karelerden en dikkat çekenleri...

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NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

400 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTEN NEFES KESEN DÜNYA FOTOĞRAFI
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevli astronotların çektiği kareyi sosyal medya kullanıcıları ile paylaştı.

Yaklaşık 400 kilometre yükseklikten çekilen fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor.

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NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Hood Dağı (Oregon)

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