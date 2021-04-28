NASA'nın yeni teleskobu için geri sayım başladı
NASA, 1990 yılından beri yörüngedeki görevini sürdüren Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere geliştirdiği ve sahip olduğu James Webb Uzay Teleskobu için geri sayım başladı.
Yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor. Bu yüzden yıldızlara bakarken aslında geçmişe bakıyoruz. Haliyle teleskoplar bize aslında geçmişi gösteriyor. İşte tam da bu yüzden James Webb'e 'NASA'nın zaman makinesi' lakabı verilmiş durumda.
Birkaç yıldır bu proje üzerinde yoğun mesai harcayan NASA, James Webb'in yapımını geçtiğimiz dönemde tamamlamış ve uzay teleskobunu bir dizi zorlu teste tabi tutulmuştu. Son testleri 'Johnson Space Center' isimli tesisinde yapan ekip yeni uzay teleskobunun sorunsuz çalıştığını bildirmişti. NASA, James Webb'i Ekim ayında fırlatmak için geri sayıma geçti.
Yaklaşık 9 milyar dolara (yaklaşık 75 milyar TL) mal olan James Webb Teleskobu sahip olduğu teknoloji sayesinde evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan Big Bang'den (Büyük Patlama) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.
Başka bir deyişle 'zaman makinesi' olarak anılan teleskop, Hubble ile ulaşılamayan bölgelerin taranmasına olanak sağlayacak. Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.