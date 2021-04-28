Başka bir deyişle 'zaman makinesi' olarak anılan teleskop, Hubble ile ulaşılamayan bölgelerin taranmasına olanak sağlayacak. Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.