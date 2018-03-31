NEFER testi geçti !
ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürünlerinden Nefer, kış koşullarında müşteri testlerini başarıyla geçti. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twitter hesabından, ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürünlerinden Nefer'l
Bakan Nurettin Canikli, Nefer'in fotoğraflarını yayınlayıp, şunları yazdı:
"ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi Nefer, Kazakistan'ın zorlu kış koşullarında gerçekleşen müşteri testlerini başarıyla tamamladı. Nefer, atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldı."
PAZARDA BİR İLK!
Batı veya Doğu menşeli 25/30mm otomatik topların ve anti tank füzelerinin takılabildiği, üzerinde 7.62 mm eş eksenli silahın bulunduğu Nefer Silah Sistemi, hafifliği ve düşük silüetiyle de pazarda bir ilk olma özelliğine sahip. 6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilen Nefer, hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterlerinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.
GELİŞMİŞ GÖRÜŞ SİSTEMİ
Nefer, üzerinde bulunan gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece-gündüz koşullarında otomatik hedef tespit/takip imkânı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkânı sağlıyor.