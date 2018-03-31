NEFER testi geçti !

PAZARDA BİR İLK!



Batı veya Doğu menşeli 25/30mm otomatik topların ve anti tank füzelerinin takılabildiği, üzerinde 7.62 mm eş eksenli silahın bulunduğu Nefer Silah Sistemi, hafifliği ve düşük silüetiyle de pazarda bir ilk olma özelliğine sahip. 6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilen Nefer, hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterlerinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.





