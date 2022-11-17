Netflix ''şifre paylaşanlar'' için harekete geçti: Ev adresleri tek tek tespit edilecek!
Netflix, kullanıcılarının şifre paylaşımını engellemek için ilk adımı attı. IP adresleri üzerinden cihazların hangi adreslerde kullanıldığı tek tek tespit edilebilecek.
Dünyanın popüler çevrimiçi film ve dizi platformlarından biri olan Netflix, kullanıcıları için yeni bir özellik kullanıma sundu.
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Netflix resmi internet sitesinde yayınladığı bir açıklamayla “Erişim ve Cihazları Yönet” sekmesini panele eklediğini duyurdu.
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Netflix, böylece kullanıcılara bir hesabın hangi cihazlarda kullanımda olduğunu görme ve istenmeyen oturumları kapatma olanağı sunmuş oldu.
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Şirketten yapılan açıklamada “yeni özellik hesabınızda yakın zamanda izleme etkinliği için kullanılmış cihazların tümünü görüntülemenize ve belirli cihazlardaki oturumunuzu sadece bir tık ile kapatmanıza imkân tanıyacak” denildi.
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