Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu
Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık top 10 listesini yayınladı. İşte Türkiye'de en çok izlenen diziler...
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler sıralaması şöyle oldu:
Kim Bu Erin Carter?
Britanyalı bir kadının Barselona'daki sakin yaşamı, bir süpermarketteki silahlı soygunun ardından açığa çıkan şiddet dolu gizli geçmişi yüzünden altüst olur.
Ragnarok
Senaryo, iklimsel felaketlerin Dünya'yı kasıp kavurduğu bir dönemde geçiyor. Konu Edda isimli bir Norveç kasabasına odaklanıyor. Bu felaketler yaşanırken kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarının farkına varıyor.
Terzi
Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir. Binlerce seçenek, sınırsız eğlence. Bu sürükleyici dramada Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Salih Bademci ve Olgun Şimşek başrolleri paylaşıyor.