Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu

Terzi

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir. Binlerce seçenek, sınırsız eğlence. Bu sürükleyici dramada Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Salih Bademci ve Olgun Şimşek başrolleri paylaşıyor.