Netflix'e eklenecek oyunlar belli oldu: İşte oyuna dönüşecek diziler

Netflix’in düzenlediği Geeked Haftası etkinliği geçtiğimiz pazartesi başladı ve dün sona erdi. Etkinlik kapsamında, birçok yeni yapımdan fragmanlar ve yeni bilgiler paylaşıldı. Ayrıca bu sene Netflix'e eklenecek oyunlar açıklandı.

Netflix, geçtiğimiz aylarda mobil oyun sektörüne girerek tüm dünyada yankı uyandırdı. Geeked Haftası etkinliğinde ise bu sene Netflix'e eklenecek oyunlar duyuruldu. aten içerisinde 22 oyun barındıran platforma yeni eklenecek oyunlar, herkesi mest edecek.