Netflix'e eklenecek oyunlar belli oldu: İşte oyuna dönüşecek diziler
Dijital film ve dizi izleme platformu Netflix, Geeked Haftası etkinliği kapsamında bu yıl hizmete sunacağı oyunları açıkladı.
Netflix’in düzenlediği Geeked Haftası etkinliği geçtiğimiz pazartesi başladı ve dün sona erdi. Etkinlik kapsamında, birçok yeni yapımdan fragmanlar ve yeni bilgiler paylaşıldı. Ayrıca bu sene Netflix'e eklenecek oyunlar açıklandı.
Netflix, geçtiğimiz aylarda mobil oyun sektörüne girerek tüm dünyada yankı uyandırdı. Geeked Haftası etkinliğinde ise bu sene Netflix'e eklenecek oyunlar duyuruldu. aten içerisinde 22 oyun barındıran platforma yeni eklenecek oyunlar, herkesi mest edecek.
The Queen’s Gambit temalı satranç oyunu
The Queen’s Gambit’ten esinlenen The Queen’s Gambit: Chess isimli bir oyun çıkaracağını açıkladı. Oyunun 2022 yılı içinde çıkması bekleniyor. Oyunla kullanıcılar, satranç dersleri alabilecek ve arkadaşlarıyla rekabet edebilecek. Oyun Birleşik Krallık merkezli Ripstone tarafından geliştirildi.
La Casa De Papel
La Casa De Papel’in de Netflix'e oyunu geliyor. Oyunun yakında çıkması bekleniyor. Oyunda oyuncular Monaco’daki bir milyarderin kumarhanesini soymaya çalışacak. Oyun, Kolombiyalı şirket Killasoft tarafından geliştirildi.
Shadow and Bone: Destinies
Netflix'in duyurduğu bir diğer oyun ise fantastik türündeki popüler dizisi Shadow and Bone’dan (Gölge ve Kemik) esinlenen bir oyun. Shadow and Bone: Destines isimli RPG türündeki yapımla birlikte kullanıcıları en sevdiği karakterleri oyunda kullanabilecekler ve Grishaverse dünyasını dolaşabilecekler. OyunAlmanya merkezli Chimera tarafından geliştirildi ve yakın zamanda piyasaya sürülecek. Oyunda oyuncuların yolculuklarının gidişatını etkileyecek kararlar verilecek.
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