Nokia ile iPhone zirvede! İşte tüm zamanların en çok satan telefon modelleri

Teknoloji ilerledikçe, çeşitli marka ve modellerdeki cep telefonları kullanıcıların günlük yaşamında yaygınlaştı. Ancak, en çok satan modeller genellikle eski nesil telefonlardan oluşuyor. Örneğin, Nokia 1100, üretimi sonlandırılmadan önce altı yıl içinde 250 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak listenin zirvesine yerleşti. Bu telefon, uygun fiyatı, temel işlevlere odaklanması ve kompakt tasarımıyla, özellikle gelişmekte olan ülkelerde tercih edildi. Benzer şekilde, Nokia 1110 da 248 milyondan fazla satış yaparak ikinci sıraya yükseldi.

İŞTE TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN TELEFONLARI