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  3. 20 Haziran 2017 17:14

Nokia'nın yeni oyuncakları resmen Türkiye'de!

Nokia'nın yeni telefonları nihayet Türkiye'de! Üç yeni telefonu Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 bakın hangi fiyatlarla satışa çıkıyor? Nasıl özelliklerle geliyor?

Nokia'nın yeni oyuncakları resmen Türkiye'de!

HMD Global bünyesinde Android'e geçiş yapan ve yepyeni akıllı telefonlar çıkaran Nokia, yeni modellerini Türkiye'ye getiriyor.

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Nokia'nın yeni oyuncakları resmen Türkiye'de!

Barcelona'da düzenlenen MWC 2017 Fuarı'nda da yerinde inceleme fırsatı bulduğumuz Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'nın Türkiye lansmanı yapıldı ve fiyatları belli oldu.

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Nokia'nın yeni oyuncakları resmen Türkiye'de!

Vodafone ve Nokia arasında yapılan anlaşma kapsamında, yeni Nokia modelleri ilk 3 ay boyunca sadece Vodafone'da satılacak.

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Nokia'nın yeni oyuncakları resmen Türkiye'de!

Nokia 3

Nokia 3310'u saymazsak Nokia'nın çıkardığı en ucuz akıllı telefon denilebilir. Fiyatı 949 TL!

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