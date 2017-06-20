Nokia'nın yeni oyuncakları resmen Türkiye'de!
Nokia'nın yeni telefonları nihayet Türkiye'de! Üç yeni telefonu Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 bakın hangi fiyatlarla satışa çıkıyor? Nasıl özelliklerle geliyor?
HMD Global bünyesinde Android'e geçiş yapan ve yepyeni akıllı telefonlar çıkaran Nokia, yeni modellerini Türkiye'ye getiriyor.
Barcelona'da düzenlenen MWC 2017 Fuarı'nda da yerinde inceleme fırsatı bulduğumuz Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'nın Türkiye lansmanı yapıldı ve fiyatları belli oldu.
Vodafone ve Nokia arasında yapılan anlaşma kapsamında, yeni Nokia modelleri ilk 3 ay boyunca sadece Vodafone'da satılacak.