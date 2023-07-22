ODTÜ'lü öğrenciler mini uydu projesiyle ABD'de ikinci oldu

ODTÜ Makine Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi ve ekip lideri Berkant Alperen, "Yarışmada görevimiz bir gezegene iniş yapma görevini simüle edecek bir model uydu tasarlamaktı. Bunu da dünyanın dört bir tarafından gelen takımlardan daha iyi yaparak 2’nciliği elde etmeyi başardık. Tasarladığımız cihaz hem atmosferde hem de yerde farklı görevleri yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. İçerisinde bir elektronik kart var. Ve siz bu elektronik karta ne yerleştirirseniz, o bilimsel görevi gerçekleştirebilir hale geliyor. Bizim içine koyduğumuz nem, basınç sensörlerimiz vardı. Siz içine bir gözlem dedektörü koyarsanız daha sonra gidebileceğiniz bir gezegenin radyoaktif gözlemini yapabilirsiniz. Bu aslında roketlerimizin göğe taşıdığı bir cihaz. Mekanik takımımız bunun üzerinde yoğun çalıştılar. Cihaz belirli bir şoka ve titreşime dayanacak şekilde tasarlandı. Yarışma kapsamında uydumuz gerekli bütün testlerden başarıyla geçti. Hem dayanıklılık hem de tutarlı ve doğru ölçümler alma konusunda başarılı bir uydu olarak kendini ispatladı" dedi.