Okul tercihlerini yapay zekaya yaptıran öğrenci ve velilere kritik uyarı

Bunun ciddi bir veri güvenliği sorunu oluşturduğunu aktaran Baki, “Bir sınav biter, bin soru başlar. 'Hangi üniversite, hangi şehir, hangi bölüm?' Bu yıl bu sorular sadece rehber öğretmenlere değil, yapay zekaya da soruluyor. Ama farkında olmadan o satırlarda sadece tercih yapmıyor, kendilerini ifşa ediyorlar" dedi.