Okyanusun dibinde şaşkına çeviren görüntü
Okyanusun derinliklerine batan efsanevi lüks yolcu gemisi Titanik'e son 15 yılda ilk kez dalan dalgıçlar büyük şaşkınlık yaşıyor.
1912'de ilk yolculuğuna çıktığında kimse Titanik'in bugünkü hale geleceğini tahmin edemezdi: Atlantik Okyanusu'nun dibinde çürümekte olan bir enkaz.
Ama en azından hala görülebilir bir enkazı var. Ancak Uluslararası bir ekip, Atlantik Okyanusu yüzeyinin 3,8 km derinliğinde yatan gemi enkazını 5 farklı dalışla yeniden inceledi ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.