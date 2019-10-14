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  3. 14 Ekim 2019 15:52

Okyanusun dibinde şaşkına çeviren görüntü

Okyanusun derinliklerine batan efsanevi lüks yolcu gemisi Titanik'e son 15 yılda ilk kez dalan dalgıçlar büyük şaşkınlık yaşıyor.

Okyanusun dibinde şaşkına çeviren görüntü

Dalgıçlar okyanusun derinliklerine indiler, bu gördükleri karşısında şaşkına döndüler!

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Okyanusun dibinde şaşkına çeviren görüntü

1912'de ilk yolculuğuna çıktığında kimse Titanik'in bugünkü hale geleceğini tahmin edemezdi: Atlantik Okyanusu'nun dibinde çürümekte olan bir enkaz.

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Okyanusun dibinde şaşkına çeviren görüntü

Ama en azından hala görülebilir bir enkazı var. Ancak Uluslararası bir ekip, Atlantik Okyanusu yüzeyinin 3,8 km derinliğinde yatan gemi enkazını 5 farklı dalışla yeniden inceledi ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Okyanusun dibinde şaşkına çeviren görüntü

Araştırmacılar, gemi enkazının bir kısmının şaşırtıcı şekilde iyi durumda, başka kısımlarının ise denizde yok olduğunu bildirdi.

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