Olağan dışı olaylara hazır olun... NASA resmen açıkladı: Güneş artık maksimum seviyesinde
NASA, NOAA ve Güneş Döngüsü Tahmin Paneli, Güneş'in şu anda maksimum aktivite seviyesine ulaştığını ve bu durumun olağan dışı olaylarla kendini göstereceğini açıkladı.
NASA, NOAA ve Güneş Döngüsü Tahmin Paneli, Güneş'in şu anda maksimum aktivite seviyesine ulaştığını resmen açıkladı. Bu dönemde Güneş, 11 yıllık döngüsünün zirvesine ulaşarak güneş lekeleri, güneş patlamaları ve koronal kütle atımları gibi olağan dışı olaylarla kendini gösterecek.
NOAA'dan meteorolog Elsayed Talaat, "Bu açıklama, bu döngüde göreceğimiz en yoğun güneş aktivitesinin şimdi gerçekleştiği anlamına gelmiyor" diyerek, maksimum aktivitenin hangi ayda zirve yapacağını ancak aylar ya da yıllar sonra anlayabileceklerini belirtti.
NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Güneş, her 11 yılda bir belirli döngülerden geçiyor ve bu döngüler sırasında çeşitli değişiklikler yaşanıyor. Bilim insanları, Güneş'in içindeki süreçleri tam olarak anlamış değil. Güneş'in döngüsünü kesin olarak tahmin etmek zor, çünkü her döngü farklı uzunlukta ve şiddette olabiliyor.
Güneş döngüsünün en önemli göstergelerinden biri, Güneş yüzeyindeki güneş lekeleri. Bu lekeler, manyetik alanların yoğunlaştığı bölgeler olup, sıcak plazmanın akışını engelleyerek bu alanların çevreye göre daha soğuk ve karanlık görünmesine neden oluyor.