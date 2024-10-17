Olağan dışı olaylara hazır olun... NASA resmen açıkladı: Güneş artık maksimum seviyesinde

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Güneş, her 11 yılda bir belirli döngülerden geçiyor ve bu döngüler sırasında çeşitli değişiklikler yaşanıyor. Bilim insanları, Güneş'in içindeki süreçleri tam olarak anlamış değil. Güneş'in döngüsünü kesin olarak tahmin etmek zor, çünkü her döngü farklı uzunlukta ve şiddette olabiliyor.