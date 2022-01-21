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Önce Instagram, şimdi de TikTok! O da ücretli olacak

Instagram'ın ücretli babonelik sistemini test ettiğini açıklamasının ardından TikTok da benzeri bir çalışma yapıldığını açıkladı.

Önce Instagram, şimdi de TikTok! O da ücretli olacak - Resim: 1

TikTok, içerik üreticilerin takipçilerinden abonelik ücreti alabilecekleri bir sistem üzerinde çalıştığını açıkladı.

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Önce Instagram, şimdi de TikTok! O da ücretli olacak - Resim: 2

Abonelik sisteminin ne zaman kullanıma sunulacağı, testin kaç içerik üretici ile yapıldığı, ücretlendirmenin nasıl olacağı ve TikTok’un komisyon alıp almayacağı gibi konularda bir bilgi verilmedi.

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Önce Instagram, şimdi de TikTok! O da ücretli olacak - Resim: 3

The Verge’e yaptığı açıklama ile dedikoduları doğrulayan şirket sözcüsü Zachary Kizer, sistemin bir süredir test edildiğini söyledi.

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Önce Instagram, şimdi de TikTok! O da ücretli olacak - Resim: 4

TikTok, halihazırda içerik üreticilerin bahşiş ve canlı yayınlar sırasında gönderilen sanal hediyeler üzerinden ödeme alabilmelerine izin veriyor.

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