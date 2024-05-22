OPPO Reno11 F 5G fiyatı belli oldu

Reno11 F 5G 6.7 inç boyutundaki Sınırsız 120Hz AMOLED Ekranı, canlı ekran teknolojisi, ekranın her iki yanında ultra ince 1.47mm çerçevesi ve %93.4 ekran gövde oranıyla ile kullanıcılara neredeyse tam bir ekran deneyimi ve kusursuz görüntüleme sunuyor. 1 milyardan fazla renge sahip parlak 10-bit AMOLED ekran, 1100 nit zirve parlaklığı ile gerçeğine yakın fotoğraflar çekme imkânı veriyor. 120Hz akıcı yenileme hızı ile sosyal medya deneyimini üst seviyeye taşıyan telefon, 90 nit'in altındaki 2160Hz PWM karartma ile de daha göz dostu bir kullanım sunuyor.