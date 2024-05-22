OPPO Reno11 F 5G fiyatı belli oldu
Dünyanın önde gelen akıllı telefon markası OPPO, göz alıcı tasarımı ve etkileyici özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken yeni modeli OPPO Reno11 F 5G’yi özellikleri gibi rekabetçi fiyatıyla Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sundu.
Akıllı telefon dünyasının lider markalarından OPPO, göz alıcı stili 120 Hz Çerçevesiz AMOLED Ekran ve 64MP Ultra Net Üçlü Kamera ile birleştiren yeni modeli Reno11 F 5G’yi Türkiye’de tüketicilerle buluşturdu.
Yaz mevsiminin coşkusunu yansıtan Okyanus Mavisi ve Palmiye Yeşili renkleriyle göz dolduran Reno11 F 5G, sunduğu yüksek performans ve uygun fiyatla orta segment akıllı telefon kategorisinde kullanıcıların akıllı telefon deneyimini zirveye taşımayı hedefliyor.
Ultra ince ve hafif tasarımı, sadece 7,54 mm kalınlığı ve 177g ağırlığı ile orta segmente yeni bir soluk getiren telefon hayatı maksimum düzeyde yaşamak isteyen tüketicilerin gün boyu dayanan ve hızla şarj olan uzun ömürlü yol arkadaşı olacak; uzun mesajlaşma, oyun oynama veya izleme seansları sırasında da onlara konfor sunacak.
Reno11 F 5G 6.7 inç boyutundaki Sınırsız 120Hz AMOLED Ekranı, canlı ekran teknolojisi, ekranın her iki yanında ultra ince 1.47mm çerçevesi ve %93.4 ekran gövde oranıyla ile kullanıcılara neredeyse tam bir ekran deneyimi ve kusursuz görüntüleme sunuyor. 1 milyardan fazla renge sahip parlak 10-bit AMOLED ekran, 1100 nit zirve parlaklığı ile gerçeğine yakın fotoğraflar çekme imkânı veriyor. 120Hz akıcı yenileme hızı ile sosyal medya deneyimini üst seviyeye taşıyan telefon, 90 nit'in altındaki 2160Hz PWM karartma ile de daha göz dostu bir kullanım sunuyor.