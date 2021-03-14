OPPO'dan katlanabilir telefon geliyor
Kısa bir süre önce Find X3 ailesini tanıtan OPPO,şimdi de katlanabilir telefon için harekete geçti.
OPPO, Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite görücüye çıktı. Birbirine çok yakın özelliklere sahip olmalarına rağmen serinin en fazla dikkat çeken modeli, kullanıcılara “premium” seviye özellikler sunan Find X3 Pro.
Firma bu telefonlara tam 60 kat büyütme getiren özel bir 3 megapiksel mikroskop kamerası koydu. Suya ve toza dayanıklı Find X3 ailesi Snapdragon 888 işlemcisi kullanıyor. Güçlü performans istiyorsanız Find X3 ailesinde “Pro” modeli tercih etmenizi öneririz
Teknoloji devleri için yükselen trend katlanabilen telefonlar. Her ne kadar katlanabilir telefon pazarı iyi başlamasa da son dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler sıçrama yarattı.
Samsung ve Huawei'nin öncülüğünü yaptığı bu pazarda Xiaomi, Oppo, Vivo ve hatta Google bile bu özelliğe sahip telefonlar üzerinde çalışıyor.